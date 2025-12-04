L’émoi des Mots COMPAGNIE Mmm La famille vient en mangeant Sorde-l’Abbaye

L’émoi des Mots COMPAGNIE Mmm La famille vient en mangeant

Salle des fêtes Sorde-l’Abbaye Landes

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Un solo épique et collégial sans autre décor qu’une chaise et l’imaginaire du spectateur. Marie-Magdeleine, comédienne, interprète les 8 personnages.

À l’étage, bagarre dans la chambre des petits et test de grossesse dans l’intimité de la salle de bain, amènent frères et sœurs à se réunir en Conseil de Fratrie où l’on commence à débattre éducation à domicile, IVG, psycho généalogie et autres histoires d’enfants… Sauf qu’à table, entre gaffes, pauses cigarettes et visite surprise de la grand-mère, tout finit par se révéler, le Conseil de Fratrie devenant pour la première fois Conseil de Famille… Un solo épique et collégial sans autre décor qu’une chaise et l’imaginaire du spectateur. Marie-Magdeleine, comédienne, interprète les 8 personnages. .

Salle des fêtes Sorde-l’Abbaye 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine latelierdumot@posteo.net

An epic, collegiate solo, with no set other than a chair and the spectator?s imagination. Actress Marie-Magdeleine plays the 8 characters.

