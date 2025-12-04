L’émoi des Mots COUMES CAVALIÉ Conte musical Salle de l’abbaye Cagnotte

L’émoi des Mots COUMES CAVALIÉ Conte musical

Salle de l’abbaye Allée de l’Abbaye Cagnotte Landes

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

N’i a pro !

Marie Coumes et Laurent Cavalié sont allés à la rencontre des anciens militants des Comités d’Actions Viticoles de l’Aude. Ceux qui ont mené leur combat des années 60 jusqu’à la manifestation tragique en mars 76.

N’i a pro !

Marie Coumes et Laurent Cavalié sont allés à la rencontre des anciens militants des Comités d’Actions Viticoles de l’Aude. Ceux qui ont mené leur combat des années 60 jusqu’à la manifestation tragique en mars 76. Des paroles recueillies et un regard poétique sur ce combat, pour rendre la fierté à ce mouvement. La mémoire de ces événements est en train lentement de s’effacer. Il est urgent de raconter de nouveau cette histoire populaire de courage collectif, de colère et de solidarité. .

Salle de l’abbaye Allée de l’Abbaye Cagnotte 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine latelierdumot@posteo.net

English : L’émoi des Mots COUMES CAVALIÉ Conte musical

N?i a pro!

Marie Coumes and Laurent Cavalié went to meet the former militants of the Comités d?Actions Viticoles de l?Aude. Those who led their fight from the 60s until the tragic demonstration in March 76.

L’événement L’émoi des Mots COUMES CAVALIÉ Conte musical Cagnotte a été mis à jour le 2025-12-01 par OT Pays d’Orthe et Arrigans