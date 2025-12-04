L’émoi des Mots EMMANUEL VAN CAPPEL Not’compagnie Saint-Lon-les-Mines
L’émoi des Mots EMMANUEL VAN CAPPEL Not’compagnie Saint-Lon-les-Mines samedi 7 février 2026.
SALLE DES ASSOCIATIONS Saint-Lon-les-Mines Landes
Tarif : 10 – 10 – EUR
Manoche, enfant croisé de Bourvil et de Raymond Devos, nous entraîne dans une désopilante et poétique virée musicale. Tendre clown accroché à son instrument, Manoche jongle subtilement avec les mots qui se jouent de lui et l’entraînent dans des situations rocambolesques, tout en tentant de nous faire découvrir les mystères du cornet à pistons. Un prétexte pour dresser un tableau de notre société avec parfois des histoires à dormir debout. .
SALLE DES ASSOCIATIONS Saint-Lon-les-Mines 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine latelierdumot@posteo.net
English : L’émoi des Mots EMMANUEL VAN CAPPEL Not’compagnie
Manoche, a cross between Bourvil and Raymond Devos, takes us on a hilarious and poetic musical tour. It’s a pretext for painting a picture of our society, with its occasional bedtime stories.
