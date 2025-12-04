L’émoi des Mots EUGENIE MERIEAU

Médiathèque Labatut Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Eugénie Mérieau, constitutionnaliste, explore à travers ce livre les principales questions que soulèvent à son propos les tendances autoritaires qui se manifestent aujourd’hui dans les démocraties.

Eugénie Mérieau, constitutionnaliste, explore à travers ce livre les principales questions que soulèvent à son propos les tendances autoritaires qui se manifestent aujourd’hui dans les démocraties. À la faveur de la séquence que nous vivons depuis la dissolution surprise du 9 juin 2024, la Constitution réapparaît comme un enjeu central de luttes politique et sémantique. Si la Constitution peut signifier dépossession et impuissance, elle peut également servir de véhicule à une formidable force d`émancipation collective. .

Médiathèque Labatut 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine latelierdumot@posteo.net

English : L’émoi des Mots EUGENIE MERIEAU

In this book, constitutionalist Eugénie Mérieau explores the main issues raised by the authoritarian tendencies manifesting themselves in democracies today.

L’événement L’émoi des Mots EUGENIE MERIEAU Labatut a été mis à jour le 2025-12-01 par OT Pays d’Orthe et Arrigans