L’émoi des Mots JEREMIE BOSSONE Saint-Lon-les-Mines

L’émoi des Mots JEREMIE BOSSONE

SALLE DES ASSOCIATIONS Saint-Lon-les-Mines Landes

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

2026-02-28

Jérémie Bossone abat les chapelles pour naviguer sur les eaux mélangées de la chanson poétique, du slam et du rock alternatif, le tout sous-tendu par une écriture tranchante. Difficile de rester indifférent devant un artiste qui envoie tout à fond. Il déborde de projets hétéroclites et ses livres l’accompagneront pour nous montrer une autre facette de son univers. En première partie, nous aurons le plaisir de vous faire découvrir L’Etrangère, qui propose ses chansons rock, politiques et poétiques. .

SALLE DES ASSOCIATIONS Saint-Lon-les-Mines 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine latelierdumot@posteo.net

English : L’émoi des Mots JEREMIE BOSSONE

Jérémie Bossone cuts through the clutter to navigate the mixed waters of poetic song, slam and alternative rock, all underpinned by his cutting-edge writing. It’s hard to remain indifferent to an artist who gives it his all.

