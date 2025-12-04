L’émoi des Mots LADJI DIALLO Conte Salle du cabos Pey

L’émoi des Mots LADJI DIALLO Conte

Salle du cabos 41 Impasse de Pucet Pey Landes

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Histoire d’une hyène …noire, oui noire comme la panthère ! Qui a les crocs, qui a la dalle. Qui trouvera un moyen pas très net pour satisfaire son estomac. Histoire d’un beau bélier noir. Faut pas le chercher. Il peut vous foutre la frousse, surtout si vous touchez à ceux qu’il aime. Histoire d’un oiseau noir. Lui, on ne sait pas pourquoi il est là. Il n’a rien demandé. Mais grâce à lui, un garçon amoureux trouvera le bonheur. Dans “Poil noir plume noire”, Ladji Diallo nous invite à le suivre en contes et en chansons jusqu’en Afrique, là où tout est possible. A partir de 6 ans .

Salle du cabos 41 Impasse de Pucet Pey 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine latelierdumot@posteo.net

English : L’émoi des Mots LADJI DIALLO Conte

Story of a hyena ?black, yes black like a panther! Who’s got the fangs, who’s got the munchies. Who finds a not-so-clean way to satisfy her stomach. Story of a beautiful black ram. Don’t look for him. He can scare the hell out of you, especially if you touch the ones he loves.

