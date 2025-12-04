L’émoi des Mots LAYLA DARWICHE Médiathèque Labatut

L’émoi des Mots LAYLA DARWICHE

Médiathèque 284 Route de Peyrehorade Labatut Landes

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

2026-03-28

Dans sa maison au bout du monde, une femme vit seule et parle à elle-même. Des mots doux, des mots piquants des mots d’amour, des mots amers roulent à ses pieds il y en a partout, du sol au grenier ! Un jour, elle prend ses aiguilles et se met à tricoter. Un mot à l’envers, un mot à l’endroit, des histoires naissent sous ses doigts une jeune fille aux cheveux de soie, une boulette de semoule qui deviendra roi… A partir de 6 ans. .

Médiathèque 284 Route de Peyrehorade Labatut 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine latelierdumot@posteo.net

English : L’émoi des Mots LAYLA DARWICHE

In her house at the end of the world, a woman lives alone and talks to herself. Sweet words, prickly words, words of love, bitter words roll at her feet: they’re everywhere, from the floor to the attic! One day, she picks up her needles and starts knitting.

