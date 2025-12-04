L’émoi des Mots LUCAS STAFIORE

Salle Forsans Gaas Landes

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Sylvain Richardot alias Lucas Stafiore, le pianiste vocaliste de Chanson Plus Bifluorée vous propose ses chansons et parodies avec l’envie de nous démontrer que les chanteurs ne sont pas une espèce en voix d’extinction.

Sylvain Richardot alias Lucas Stafiore, le pianiste vocaliste de Chanson Plus Bifluorée vous propose ses chansons et parodies avec l’envie de nous démontrer que les chanteurs ne sont pas une espèce en voix d’extinction. Vous vous remettrez dans l’oreille quelques gloires de la ritournelle, mais vous serez également surpris de découvrir un chanteur anonyme, un ténor inconnu et même peut-être le petit cousin de Calogéro. La frugalité n’est pas son registre. On va donc profiter, de cette générosité. .

Salle Forsans Gaas 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine latelierdumot@posteo.net

English : L’émoi des Mots LUCAS STAFIORE

Sylvain Richardot aka Lucas Stafiore, the vocal pianist from Chanson Plus Bifluorée, brings you his songs and parodies to show that singers are not a dying breed.

L’événement L’émoi des Mots LUCAS STAFIORE Gaas a été mis à jour le 2025-12-01 par OT Pays d’Orthe et Arrigans