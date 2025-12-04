L’émoi des Mots MICHELE BERNARD & FREDERIC BOBIN Salle du conseil Bélus

L’émoi des Mots MICHELE BERNARD & FREDERIC BOBIN

Salle du conseil 106 Route du Moulin a Vent Bélus Landes

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Il y a la puissance de Michèle Bernard, sa flamboyance. Il y a le jeu de guitare, percussif, vibrant de Fred Bobin. Leurs textes pourraient être écrits par l’un par l’autre ; ils parlent de l’humain tous les deux : de l’humain qui se vend, de l’humain qui se vit. […]

Balades croisées

Il y a la puissance de Michèle Bernard, sa flamboyance. Il y a le jeu de guitare, percussif, vibrant de Fred Bobin. Leurs textes pourraient être écrits par l’un par l’autre ; ils parlent de l’humain tous les deux : de l’humain qui se vend, de l’humain qui se vit. Aussi singulier qu’il puisse l’être dans ce côté universel. Ce sont des chansons qui voyagent étrangement proches de nous, des chansons saltimbanques en hommage aux âmes en mouvement. (C.Laugier) .

Salle du conseil 106 Route du Moulin a Vent Bélus 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine latelierdumot@posteo.net

English : L’émoi des Mots MICHELE BERNARD & FREDERIC BOBIN

Michèle Bernard’s power and flamboyance. There’s Fred Bobin’s percussive, vibrant guitar playing. Their texts could be written by either of them; they both speak of the human: the human that is sold, the human that is lived. […]

L’événement L’émoi des Mots MICHELE BERNARD & FREDERIC BOBIN Bélus a été mis à jour le 2025-12-01 par OT Pays d’Orthe et Arrigans