L’émoi des Mots STEREO TANDEM Gnac & Pose Saint-Lon-les-Mines

L’émoi des Mots STEREO TANDEM

Gnac & Pose 284 Route de Peyrehorade Saint-Lon-les-Mines Landes

StéréoTandem est une association qui oeuvre pour l’inclusion des personnes atteintes de troubles autistiques, par l’apprentissage de la musique, la pratique de la scène, et l’accès au spectacle vivant.

StéréoTandem est une association qui oeuvre pour l’inclusion des personnes atteintes de troubles autistiques, par l’apprentissage de la musique, la pratique de la scène, et l’accès au spectacle vivant. Elle possède son propre lieu de création où les enfants particuliers accompagnés de leur famille ou de leurs éducateurs jouissent d’un environnement dédié à la musique. Le spectacle Arthur a poussé son lit sous la lune a été créé en 2021 pour mieux comprendre l’autisme. Le nouveau spectacle Arthur danse sous l’orage , poursuit dans cette voie. Loic Labaste, comédien, nous fera partager des textes et poèmes conçus par des enfants autistes .

English : L’émoi des Mots STEREO TANDEM

StéréoTandem is an association that works for the inclusion of people with autistic disorders, through learning music, performing on stage, and access to live entertainment.

