L’Emoi Photographique Exposition à la Médiathèque de l’Alpha Médiathèque de l’Alpha Angoulême

L’Emoi Photographique Exposition à la Médiathèque de l’Alpha
Médiathèque de l’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême Charente
Début : Lundi 2026-04-01
fin : 2026-04-23
2026-04-01
Cela commence par cette étrange expérience celle de matérialiser sur du papier photo l’impulsion électrique qui déclenche le battement de notre cœur !
Médiathèque de l’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine emoiphotographique@gmail.com
English :
It starts with this strange experiment: to materialize on photographic paper the electrical impulse that triggers our heartbeat!
