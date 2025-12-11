Lemon Rose Écuries de Baroja Anglet

Lemon Rose

Écuries de Baroja 19 rue des Quatre Cantons Anglet Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-03-05

fin : 2026-03-05

Prenant racine dans un Londres ou un San Francisco d’un autre temps, le quatuor résolument solaire, Lemon Rose, propose un voyage vers des contrées qui fleurent bon les années soixante et soixante-dix. Le groupe puise directement à la source du pop rock en offrant généreusement un savant mélange d’influences garage, blues et parfois psyché. Toujours sur le fil entre moderne et ancien, les quatre membres ne se cachent pas et invoquent aisément les Beatles et les Creedence Clearwater avec The Murlocs et The Nude Party pour le plus grand bonheur des amateurs de rock actuel comme pour celui des puristes bloqués dans le passé. Sortez les santiags et autres pantalons flare, l’âge d’or du rock’n’roll n’est pas mort ! .

