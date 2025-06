LEMON TWIST EN CONCERT BRASSERIE DU DOUNET Terrebasse 11 juillet 2025 18:00

Haute-Garonne

580 route du Fousseret Terrebasse Haute-Garonne

Début : 2025-07-11 18:00:00

fin : 2025-07-11 00:00:00

2025-07-11

La Brasserie du Dounet vous accueille dans une ambiance festive et conviviale ! Profitez d’un énième concert tout en dégustant des produits locaux et des bières artisanales !

Pour ce concert, venez découvrir ou redécouvrir Lemon Twist. Ce trio musical réunit les classiques des années 50 à aujourd’hui, avec une pincée de boogie, de swing, de doo-wop, le tout agrémenté d’un zeste de bonne humeur ! Alors, soyez prêts à bouger avec eux au rythme de la musique !

Places assises limitées, réservation recommandée. .

Terrebasse 31420 Haute-Garonne Occitanie brasseriedudounet@gmail.com

English :

Brasserie du Dounet welcomes you in a festive and friendly atmosphere! Enjoy yet another concert while sampling local produce and craft beers!

German :

Die Brasserie du Dounet empfängt Sie in einer festlichen und geselligen Atmosphäre! Genießen Sie ein x-tes Konzert und probieren Sie dabei lokale Produkte und handwerklich gebrautes Bier!

Italiano :

La Brasserie du Dounet vi accoglie in un’atmosfera festosa e amichevole! Godetevi l’ennesimo concerto degustando prodotti locali e birre artigianali!

Espanol :

La Brasserie du Dounet le da la bienvenida en un ambiente festivo y acogedor Disfrute de un concierto más mientras degusta productos locales y cervezas artesanales

