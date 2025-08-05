LEMON’YOGA Pont de Montvert Sud Mont Lozère

Jardin paroissial Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : 12 – 12 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-05 18:30:00

fin : 2025-08-19

Date(s) :

2025-08-05 2025-08-12 2025-08-19 2025-08-26 2025-09-02

Venez faire du bien à votre esprit et à votre corps en participant aux cours de Yoga dispensés tous les mardis soir par Eva au jardin paroissial.

Inscription obligatoire. Accessible à tout.e.s .

Jardin paroissial Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 6 33 21 35 23

English :

Come and do good to your mind and body by taking part in Eva’s yoga classes every Tuesday evening in the parish garden.

Registration required. Open to all

German :

Tun Sie Ihrem Geist und Ihrem Körper etwas Gutes und nehmen Sie an den Yogakursen teil, die Eva jeden Dienstagabend im Pfarrgarten anbietet.

Eine Anmeldung ist erforderlich. Für alle zugänglich

Italiano :

Venite a fare qualcosa di buono per la vostra mente e il vostro corpo partecipando alle lezioni di yoga tenute ogni martedì sera da Eva nel giardino della parrocchia.

È necessaria l’iscrizione. Aperto a tutti

Espanol :

Ven a hacer algo bueno para tu mente y tu cuerpo participando en las clases de yoga que Eva imparte todos los martes por la tarde en el jardín parroquial.

Inscripción obligatoria. Abierto a todos

L’événement LEMON’YOGA Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2025-08-01 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère