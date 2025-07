LEMON’YOGA Pourcharesses

LEMON’YOGA Pourcharesses jeudi 10 juillet 2025.

LEMON’YOGA

Chateau de Castanet Pourcharesses Lozère

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-10 18:30:00

fin : 2025-07-17 19:45:00

Date(s) :

2025-07-10 2025-07-17 2025-07-24 2025-07-31 2025-08-07 2025-08-14 2025-08-21 2025-08-28

Séances en plein air au château de Castanet le jeudi à 18h30

Infos et inscription obligatoire auprès d’Eva 06 33 21 35 23

Accessible à tout.e.s 12 euros 75 minutes de vitamines

Chateau de Castanet Pourcharesses 48800 Lozère Occitanie +33 6 33 21 35 23

English :

Open-air sessions at Château de Castanet on Thursdays at 6:30 p.m

Info and registration required with Eva 06 33 21 35 23

Open to all 12 euros 75 minutes of vitamins

German :

Freiluftvorstellungen im Schloss Castanet donnerstags um 18.30 Uhr

Infos und Anmeldung erforderlich bei Eva 06 33 21 35 23

Für alle zugänglich 12 Euro 75 Minuten Vitamine

Italiano :

Sessioni all’aperto presso il Castello di Castanet il giovedì alle 18.30

Informazioni e iscrizioni presso Eva 06 33 21 35 23

Aperto a tutti 12 euro 75 minuti di vitamine

Espanol :

Sesiones al aire libre en el castillo de Castanet los jueves a las 18.30 horas

Información e inscripción previa con Eva 06 33 21 35 23

Abierto a todos 12 euros 75 minutos de vitaminas

L’événement LEMON’YOGA Pourcharesses a été mis à jour le 2025-06-27 par 48-OT Mont Lozere