Lémoticube (expérience artistique immersive) Atelier Valerie Duron Marseille 2e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 2e Arrondissement

Lémoticube (expérience artistique immersive)

Du 17/09 au 01/10/2026 tous les jours de 10h à 18h.

5 séances immersives de 1 h 30 proposées chaque jour, sur réservation. Atelier Valerie Duron 42 rue Sainte Francoise Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 29 – 29 – 29 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 10:00:00

fin : 2026-10-01 18:00:00

Date(s) :

2026-09-17

Lémoticube est une œuvre artistique immersive et insolite, à vivre autant qu’à contempler. Une expérience sensible qui invite à ralentir, à ressentir et à se laisser porter par l’univers singulier de l’œuvre.

Lémoticube commence dès que la porte de l’atelier se referme. En petit groupe de 7 personnes maximum, les participants se déchaussent et recouvrent leurs vêtements, laissant peu à peu le monde extérieur derrière eux. Ces gestes de transition marquent l’entrée dans une expérience intime, hors du quotidien, pensée pour favoriser la disponibilité, l’écoute et le ressenti.



Après une première immersion dans un univers onirique, ils prennent place sur des coussins, au cœur d’un cube noir. Couleurs, œuvres picturales animées et musique originale se rencontrent alors dans une projection sur grand écran, créant un voyage sensoriel où l’on se laisse simplement porter par les images, les sons et les émotions.



L’expérience se prolonge ensuite autour d’une collation, dans un temps plus libre. Chacun peut partager ses impressions, échanger sur ce qu’il vient de vivre ou simplement laisser résonner l’expérience en lui.





Merci de prévoir

• Une paire de chaussettes si vous ne souhaitez pas être pieds nus.

• Une fouta ou une grande serviette, pour des raisons d’hygiène et pour votre confort (facultatif)



Avant votre séance

Ponctualité

Merci de vous présenter 10 minutes avant l’heure de votre réservation et de patienter à l’extérieur.

Accès à l’atelier

L’expérience débute à l’heure prévue. Une fois la séance commencée, il ne sera malheureusement plus possible de la rejoindre.

Effets de fumée

L’expérience utilise des effets de fumée scénique. Les personnes asthmatiques ou particulièrement sensibles aux effets atmosphériques sont invitées à en tenir compte avant de réserver. En cas de doute, elles peuvent bien entendu me contacter au préalable. .

Atelier Valerie Duron 42 rue Sainte Francoise Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 24 09 10 62 contact@valerieduron.art

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English :

Lémoticube is an immersive and unconventional work of art, meant to be experienced as much as it is to be admired. It is a sensory experience that invites you to slow down, feel, and let yourself be carried away by the work’s unique universe.

L’événement Lémoticube (expérience artistique immersive) Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille