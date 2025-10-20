L’Empire des jouets pour Noël au Château de Valençay Valençay

2 rue de Blois Valençay Indre

Tarif : 14.5 – 14.5 – EUR

Début : Mercredi 2025-10-20 10:00:00

fin : 2025-11-28 18:00:00

Le Château de Valençay se pare de mille jouets à l’occasion des fêtes de fin d’année 2025. Venez fêter Noël en famille dans le palais Princier de Talleyrand. L’Empire des jouets est proclamé à Valençay.Familles

Laissez-vous embarquer dans la magie de Noël et découvrez l’univers de Napoléon à l’occasion d’une grande exposition de jouets consacrée au 1er Empire. Elle est composée d’une série d’œuvres issues des jeux de société, des jeux de construction, des jeux vidéo et des jeux d’antan… Le public est invité à (re)plonger en enfance et découvrir des œuvres insolites en LEGO®, Playmobil®, Barbie®, Méccano®, Kapla®, Rubiks’cube®… Petits ou grands vont s’émerveiller dans ce qui va être le rendez-vous incontournable de toutes les générations, devant le château de Malmaison et ses jardins, le Code-civil en briques en LEGO, la cour impériale en Barbies, les portraits de Talleyrand en Rubiks’cube, la reconstitution de la bataille d’Austerlitz en Playmobil, la reproduction d’une draisienne en Mecano.. 14.5 .

2 rue de Blois Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 10 66 accueil@chateau-valencay.fr

English :

The Château de Valençay is decked out in a thousand toys for the festive season of 2025. Come and celebrate Christmas with your family in Talleyrand’s Palace of Princes. The Toy Empire is proclaimed in Valençay.

German :

Das Schloss Valençay schmückt sich anlässlich der Weihnachtsfeiertage 2025 mit tausend Spielsachen. Feiern Sie Weihnachten mit Ihrer Familie im Prinzenpalast von Talleyrand. In Valençay wird das Spielzeugimperium ausgerufen.

Italiano :

Il Castello di Valençay è addobbato con mille giocattoli per le festività del 2025. Venite a festeggiare il Natale con la vostra famiglia nel Palazzo dei Principi di Talleyrand. A Valençay viene proclamato l’Impero dei giocattoli.

Espanol :

El castillo de Valençay se engalana con mil juguetes para las fiestas de 2025. Venga a celebrar la Navidad con su familia en el Palacio de los Príncipes de Talleyrand. El Imperio del Juguete se proclama en Valençay.

