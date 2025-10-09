L’Empire du sommeil Musée Marmottan Monet Paris 16e Arrondissement

Explorez les mystères du sommeil à travers une centaine d’œuvres, du 9 octobre 2025 au 1er mars 2026 au musée Marmottan Monet. Une plongée onirique au cœur de l’art, qui devient le reflet de nos nuits, de nos peurs et de nos désirs.

Musée Marmottan Monet 2 rue Louis Boilly Paris 16e Arrondissement 75016 Paris Île-de-France +33 1 44 96 50 33

English :

Explore the mysteries of sleep through a hundred works, from October 9, 2025 to March 1, 2026 at the Musée Marmottan Monet. A dreamlike plunge into the heart of art, which becomes the reflection of our nights, our fears and our desires.

German :

Erforschen Sie vom 9. Oktober 2025 bis zum 1. März 2026 im Musée Marmottan Monet die Geheimnisse des Schlafs anhand von 100 Werken. Ein traumhafter Einblick in die Kunst, die unsere Nächte, unsere Ängste und unsere Wünsche widerspiegelt.

Italiano :

Esplorate i misteri del sonno attraverso un centinaio di opere, dal 9 ottobre 2025 al 1° marzo 2026 al Musée Marmottan Monet. Un tuffo onirico nel cuore dell’arte, che diventa un riflesso delle nostre notti, delle nostre paure e dei nostri desideri.

Espanol :

Explore los misterios del sueño a través de un centenar de obras, del 9 de octubre de 2025 al 1 de marzo de 2026 en el Musée Marmottan Monet. Una inmersión onírica en el corazón del arte, que se convierte en reflejo de nuestras noches, nuestros miedos y nuestros deseos.

