L’Empreinte 78 tours Brive-la-Gaillarde

L’Empreinte 78 tours Brive-la-Gaillarde dimanche 5 octobre 2025.

L’Empreinte 78 tours

Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-05

Au frisson du risque et du vertige de cette machine i/nfernale, les deux acrobates (pas si féroces) de La Meute, Mathieu Lagaillarde et Thibaut Brignier, y ajoutent l’humour décalé et l’esprit clownesque, aidés par un musicien complice touche à tout. Emporté chacun dans une des roues, ils montent et descendent 78 tours exactement tout en multipliant les facéties à l’aide de fumigènes, polyphonies, plumes et empoignades. Dans cette course aux allures de western urbain qui donne le tournis, c’est aussi la peur, le dépassement de soi et la place dérisoire de l’homme dans l’espace infiniment grand de l’univers, qu’ils questionnent joliment.

A 17h00.

Parvis du théâtre. .

Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

English : L’Empreinte 78 tours

German : L’Empreinte 78 tours

Italiano :

Espanol : L’Empreinte 78 tours

L’événement L’Empreinte 78 tours Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-09-12 par Brive Tourisme