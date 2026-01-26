L’Empreinte Bérénice

Brive-la-Gaillarde Corrèze

2026-03-05

2026-03-06

2026-03-05 2026-03-06

Bérénice jouée par la bouleversante Marine Gramond –, princesse de Judée, aime Titus Jean- Christophe Folly –, futur empereur romain, qui a promis de l’épouser. Mais Rome n’admet avec son sang aucun sang étranger . La raison d’État l’emporte, Bérénice sera contrainte à l’exil et aux adieux déchirants d’avec Titus l’indécis et Antiochus le désemparé, qui l’aime depuis longtemps en secret. Sur le plateau nu aux teintes dorées, trois solitudes amoureuses s’attisent, silhouettes aux couleurs tranchées se détachant magnifiquement du noir écrin. Le dramaturge et metteur en scène Jean-René Lemoine révèle toute la beauté du verbe racinien quand les comédiens irradient cet impossible triangle amoureux. Sans pathos, mais non sans émoi. Si nul ne meurt à la fin, cela n’empêche pas les larmes ! .

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

