L’Empreinte: Clan Cabane (cirque) Brive-la-Gaillarde

L’Empreinte: Clan Cabane (cirque)

Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-26

2025-09-26

Compagnie La Contrebande

Quelques planches de bois, deux trampolines et cinq corps au rebond. Clan Cabane agite la construction éphémère comme socle d’une pulsion collective.

Les cinq bondissants se sont rencontrés par affinités artistiques et, surtout, autour d’une amitié solide. Et que fait-on entre copains ? On joue, on s’invente des mondes, on retrouve son âme d’enfant. Leur terrain de jeu deux trampolines hérissés en leurs bords par des planches laisse libre cours à leurs explorations acrobatiques, telle une danse agile et précaire. Entre les figures s’agencent aussi des souvenirs et quelques défis… Dans ce numéro drôle et poétique, la prise de risque ne semble jamais si savoureuse que lorsqu’elle s’éprouve à plusieurs. .

Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

