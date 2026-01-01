L’empreinte dans les pratiques artistiques Théâtre du Repère Jeunesse Aix-en-Provence

L’empreinte dans les pratiques artistiques

Jeudi 22 janvier 2026 de 10h30 à 12h30. Théâtre du Repère Jeunesse 37 boulevard Aristide Briand Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22 10:30:00

fin : 2026-01-22 12:30:00

Date(s) :

2026-01-22

Traces de pas dans le sable, empreintes digitales, moulages dentaires, autant de gestes familiers qui sont devenus dans l’art des gestes plus complexes qu’il n’y paraît.

Ce savoir faire immémorial survit dans des pratiques artistiques actuelles très variées qui toutes exploitent ce pouvoir paradoxal de l’empreinte, dire à la fois le contact et la perte, la présence et la disparition, la forme et la contre-forme. Un programme qui fera voyager dans l’histoire et ménagera bien des surprises ! .

Théâtre du Repère Jeunesse 37 boulevard Aristide Briand Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 62 54 01 99 association@amisdesartscontemporains.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Footprints in the sand, fingerprints, dental impressions—all familiar gestures that have become more complex in art than they appear.

L’événement L’empreinte dans les pratiques artistiques Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de Tourisme d’Aix en Provence