L’empreinte des faiseuses et faiseurs de Dinan Abbaye de Léhon Dinan

L'empreinte des faiseuses et faiseurs de Dinan Dimanche 21 septembre, 14h00 Abbaye de Léhon Côtes-d'Armor

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Sur les traces des bâtisseurs de Dinan, cette visite vous invite à découvrir les artisans, négociants et industriels qui ont façonné la ville, laissé leur nom à ses rues, et imprimé leur génie dans la pierre, le commerce ou l’industrie. Une randonnée urbaine entre mémoire économique et patrimoine vivant.

Abbaye de Léhon 18 Le Bourg, 22100 Dinan, France Dinan 22100 Léhon Côtes-d'Armor Bretagne Construite entre la fin du XIIe siècle et le début du XIIIe siècle, l'église prieurale Saint-Magloire, de style gothique primitif, s'inspire des grands modèles ligériens comme la cathédrale d'Angers.

Avant de devenir église paroissiale en 1881, l’édifice, fait partie du prieuré bénédictin Saint-Magloire de Léhon comprenant des bâtiments conventuels, des dortoirs, un réfectoire et un cloitre.

Abandonnée à la suite du départ des moines en 1767, l’église est totalement ruinée au début du XIXe siècle.

Sous l’impulsion de l’abbé Fouéré Macé et de la municipalité de Léhon et du soutien actif des frères de l’ordre de Saint Jean de Dieu, l’église est entièrement restaurée dans les années 1890 et tandis que l’église paroissiale primitive, placée sous le vocable de Notre Dame, est détruite en 1898.

