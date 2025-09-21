L’empreinte flamande à Dunkerque Maison de l’armateur Dunkerque

L’empreinte flamande à Dunkerque Dimanche 21 septembre, 16h00 Maison de l’armateur Nord

Connaissez-vous le flamand occidental ?

Comment a-t-il traversé le temps ?

Que reste-t-il aujourd’hui ? Le tempérament, l’architecture, la toponymie, la patronymie, les traditions, la gastronomie, la langue flamande et le parler dunkerquois.

Plus d’information sur www.sos-blootland.com

Maison de l'armateur 15 rue Faulconnier, 59140 Dunkerque Dunkerque 59140 Nord Hauts-de-France

Journées européennes du patrimoine 2025