L’Empreinte Gathering Brive-la-Gaillarde

L’Empreinte Gathering

PlaceAristide Briand Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-14 2025-11-15

Au centre de l’espace, une montagne d’oranges et une échelle dressée. Le public s’installe tout autour, témoin d’un mariage qui ouvre le récit. C’est le point de départ d’une fresque intime et bouleversante celle d’une femme palestinienne, dont on traverse la vie grâce à une série de flash-backs et de chorégraphies envoûtantes.

Au cœur de ce récit polymorphe, le rassemblement gathering intrinsèquement lié au mode de vie palestinien, qu’il soit choisi et joyeux, rythmant naissances, fêtes et récoltes, ou subi, celui des emprisonnements arbitraires et des déplacements forcés. Soit une quinzaine de corps pris dans les rondes endiablées le dabkeh traditionnel qui rythment les fêtes ou les soubresauts tragiques de la guerre. Cette danse-théâtre immersive embarque corps et âme dans une grande fresque intime, créant de nouvelles manières de relier les cultures et les destins. .

PlaceAristide Briand Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 15 22

