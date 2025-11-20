L’empreinte Geister Duo Brive-la-Gaillarde

L’empreinte Geister Duo

Parc de la Guierle Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20

fin : 2025-11-20

Date(s) :

2025-11-20

Un nom à résonance allemande duo de l’esprit , pourrait-on traduire pour deux pianistes français complices depuis leurs études au Conservatoire de Paris. Alors que le Geister Duo a sorti l’an dernier une magnifique intégrale de Schubert à quatre mains, David Salmon et Manuel Vieillard exploreront lors de cette soirée un programme plus éclectique, de Mozart à Rachmaninov, laissant éclater la palette étendue de leur talent.

La Sonate en ré majeur, l’une des rares oeuvres de Mozart à être composée pour deux pianos, ouvrira le concert avant la Fantaisie en fa mineur exécutée à quatre mains, la dernière du genre écrite par Schubert, étonnante d’agilité et de finesse. .

Parc de la Guierle Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 15 22

