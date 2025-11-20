L’empreinte Geister Duo Brive-la-Gaillarde
L’empreinte Geister Duo Brive-la-Gaillarde jeudi 20 novembre 2025.
L’empreinte Geister Duo
Parc de la Guierle Brive-la-Gaillarde Corrèze
Un nom à résonance allemande duo de l’esprit , pourrait-on traduire pour deux pianistes français complices depuis leurs études au Conservatoire de Paris. Alors que le Geister Duo a sorti l’an dernier une magnifique intégrale de Schubert à quatre mains, David Salmon et Manuel Vieillard exploreront lors de cette soirée un programme plus éclectique, de Mozart à Rachmaninov, laissant éclater la palette étendue de leur talent.
La Sonate en ré majeur, l’une des rares oeuvres de Mozart à être composée pour deux pianos, ouvrira le concert avant la Fantaisie en fa mineur exécutée à quatre mains, la dernière du genre écrite par Schubert, étonnante d’agilité et de finesse. .
