L’Empreinte Geister Duo Brive-la-Gaillarde

L’Empreinte Geister Duo

Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2025-11-20

fin : 2025-11-20

2025-11-20

David Salmon Manuel Vieillard

Festival de la Vézère.

Qu’ils arpentent le même clavier à quatre mains ou s’élancent à deux pianos, David Salmon et Manuel Vieillard forment l’un des binômes de pianistes les plus en vue des scènes européennes. .

