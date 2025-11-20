L’Empreinte Geister Duo Brive-la-Gaillarde
jeudi 20 novembre 2025.
L’Empreinte Geister Duo
Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde Corrèze
Début : 2025-11-20
fin : 2025-11-20
2025-11-20
David Salmon Manuel Vieillard
Festival de la Vézère.
Qu’ils arpentent le même clavier à quatre mains ou s’élancent à deux pianos, David Salmon et Manuel Vieillard forment l’un des binômes de pianistes les plus en vue des scènes européennes. .
Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 15 22
