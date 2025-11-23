L’Empreinte: Goupil et Kosmao

Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-18

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-18

Etienne Saglio Monstre(s)

Rideau rouge, frac et haut-de-forme. Dans la pure tradition du cabaret, le grand magicien Kosmao multiplie les tours aux côtés d’une marionnette irrésistible, qui pourrait bien lui voler la vedette.

Certain·es d’entre vous se souviennent peut-être de Goupil dans le bijou de magie forestière signé Etienne Saglio, Le Bruit des loups. Il y faisait une brève apparition en renard taxidermisé, qui fut un jour… écharpe chic autour du cou ! Le voilà devenu marionnette espiègle et assistant rebelle de Kosmao, magicien un peu dépassé, incarné ici par une figure de la magie nouvelle, Antoine Terrieux. .

Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 15 22

English : L’Empreinte: Goupil et Kosmao

German : L’Empreinte: Goupil et Kosmao

Italiano :

Espanol : L’Empreinte: Goupil et Kosmao

L’événement L’Empreinte: Goupil et Kosmao Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-11-21 par Brive Tourisme