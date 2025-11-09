L’Empreinte: Je suis là, mais je ne suis pas là Brive-la-Gaillarde

L’Empreinte: Je suis là, mais je ne suis pas là Brive-la-Gaillarde dimanche 9 novembre 2025.

L’Empreinte: Je suis là, mais je ne suis pas là

Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

Pierre Richard hante le cinéma français depuis les années 70. Qui n’a jamais succombé à ses personnages attachants à la silhouette dégingandée, délicieusement à côté de la plaque ? Et si, dans la vraie vie, il était tout autre que cette image qu’on se fait de lui ? Pierre Richard s’amuse à déjouer sa réputation d’éternel distrait dans un seul en scène qui tente avec malice de séparer l’homme du personnage. Et cela commence par une injection d’antidote des extraits projetés d’une réjouissante anthologie filmique, du Grand Blond au Jouet. Plus espiègle que son double fictionnel, Pierre Richard se raconte avec une écriture fine et joueuse, égrenant les anecdotes de tournage ou ses amitiés non sans de savoureuses imitations avec Claude Nougaro ou Georges Moustaki. Une vie passionnante qu’il met généreusement en partage depuis un large fauteuil rouge, propice aux confidences. .

Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 15 22

English : L’Empreinte: Je suis là, mais je ne suis pas là

German : L’Empreinte: Je suis là, mais je ne suis pas là

Italiano :

Espanol : L’Empreinte: Je suis là, mais je ne suis pas là

L’événement L’Empreinte: Je suis là, mais je ne suis pas là Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-10-02 par Brive Tourisme