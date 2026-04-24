L’Empreinte Jusuq’à l’os Brive-la-Gaillarde
L’Empreinte Jusuq’à l’os Brive-la-Gaillarde mercredi 6 mai 2026.
Brive-la-Gaillarde
L’Empreinte Jusuq’à l’os
Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 16:00:00
fin : 2026-05-06
Date(s) :
2026-05-06
Du crâne aux pieds, une leçon d’anatomie dansée, précise et haute en couleurs !
Clavicule, coude, côtes flottantes, sacrum… Caroline Allaire remonte le fil de son squelette dans un voyage chorégraphique au plus près des os dont nous sommes toutes et tous faits. .
Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 15 22
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English : L’Empreinte Jusuq’à l’os
L’événement L’Empreinte Jusuq’à l’os Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-04-24 par Brive Tourisme
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