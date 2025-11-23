L’Empreinte: Le petit cirque Brive-la-Gaillarde

Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-09
fin : 2026-01-09

Date(s) :
2026-01-09 2026-01-10

Marie Bourgeois Yoann Bourgeois Pomme
L’album-concept de Pomme, Saisons, trouve un prolongement scénique chatoyant dans une piste de cirque tournoyante et joliment rétro imaginée par Yoann et Marie Bourgeois.   .

Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 15 22 

