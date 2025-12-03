L’Empreinte: L’Épopée d’un pois Brive-la-Gaillarde

L’Empreinte: L’Épopée d’un pois

Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde Corrèze

Compagnie La Rotule

Comptines et théâtre d’objets projetés animent ce conte magique pour un rond voyageur et une ribambelle de formes et de couleurs. .

Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 15 22

