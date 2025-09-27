L’Empreinte: Les minis FantastiK Brive-la-Gaillarde

L’Empreinte: Les minis FantastiK

Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde Corrèze

Pour inaugurer le lancement des minis FantastiK, nouveau rendez-vous mensuel dédié aux familles, L’empreinte vous convie à une merveilleuse chasse au trésor !

Explorez les coulisses des théâtres en participant à notre chasse au trésor inspirée par les spectacles jeune public de la saison venez résoudre des énigmes et relever les défis qui vous attendent pour tenter de gagner des lots !

A 10h30. .

Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 15 22

