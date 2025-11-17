L’empreinte Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire

L’empreinte Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire lundi 17 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-17 20:00 –

Gratuit : non Tarifs de 10€ à 28€ Adulte

L’Empreinte par Ishyo Art Center (Rwanda) et Point Zéro (Belgique)Kunda et Lucile sont jumelles astrales : elles sont nées le même jour, la même seconde ! Mais à des endroits très éloignés. Tout les sépare et pourtant tout les rapproche. Il y a quelque chose en elles de brisé. Pour dénouer le mal qui les ronge, leurs grands-mères vont convoquer les récits enterrés. Sur scène, dix comédiens et comédiennes, des marionnettes à taille humaine, de la danse, de la musique… Une fresque spectaculaire pour recueillir les imaginaires d’hier et inventer ceux de demain !En partenariat avec Mixt terrain d’arts en Loire-AtlantiqueAvec le soutien de Solstice, Pôle Européen de Production Angers – Nantes en préfiguration

Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire 44980

02 40 68 16 39 http://www.sainte-luce-loire.com billetterie@sainte-luce-loire.com https://billetterie.seetickets.fr/l-empreinte-theatre-css5-villedesaintelucesurloire-pg51-ei1064009.html