L’Empreinte: Marius Brive-la-Gaillarde

L’Empreinte: Marius

Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2026-02-05

fin : 2026-02-07

2026-02-05 2026-02-06 2026-02-07

Joël Pommerat Compagnie Louis Brouillard

Joël Pommerat signe une réécriture actuelle du classique de Pagnol, en collaboration avec Caroline Guiela Nguyen et Jean Ruimi. Un Marius qui a soif de liberté et qui touche au cœur.

La pièce de Marcel Pagnol, créée en 1929 puis devenue film, nous parvient encore et toujours chargée de ses mythes son parler marseillais et ses scènes légendaires ah, la fameuse partie de cartes ! Marius, fils de César, y rêve de grand large plutôt que de reprendre l’affaire de son père. Seulement, il est amoureux de la belle Fanny… .

Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 15 22

