L’Empreinte Monde nouveau

PlaceAristide Briand Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25

fin : 2025-11-26

Date(s) :

2025-11-25 2025-11-26

Le duo des 13 vents invente une fable contemporaine autour d’une humanité happée par une grande machinerie infernale… Celle du 21e siècle néolibéral et algorithmique.

Après leur embardée du côté de Shakespeare Un Hamlet de moins et Institut Ophélie, joués à L’empreinte –, Nathalie Garraud et Olivier Saccomano s’ancrent dans le temps présent, ce monde ultra-connecté qui déraille grandement. Pour ce faire, ils envoient sept de leurs comédien·nes fidèles dans une forêt de cadres métalliques et de poulies, version très low tech d’une machinerie numérique mondiale qui compile implacablement les données, accumule les discours et les gestes, jusqu’à l’absurde ! .

PlaceAristide Briand Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 15 22

English : L’Empreinte Monde nouveau

German : L’Empreinte Monde nouveau

Italiano :

Espanol : L’Empreinte Monde nouveau

L’événement L’Empreinte Monde nouveau Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-10-16 par Brive Tourisme