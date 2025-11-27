L’Empreinte: Nos Assemblées (Salle culturelle Allassac) Allassac
9 Rue Porte du Petit Garavet Allassac Corrèze
Tarif : – –
Élise Chatauret et Thomas Pondevie compagnie Babel
De quoi sont faites nos décisions collectives ? Nos Assemblées remet les pendules à l’heure de nos us et coutumes démocratiques. Un joyeux et passionnant spectacle participatif.
A 20h. .
9 Rue Porte du Petit Garavet Allassac 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 86 97 99 theatredelagrange@wanadoo.fr
