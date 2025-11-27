L’Empreinte: Nos Assemblées (Salle culturelle Allassac)

9 Rue Porte du Petit Garavet Allassac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27

fin : 2025-11-27

Date(s) :

2025-11-27

Élise Chatauret et Thomas Pondevie compagnie Babel

De quoi sont faites nos décisions collectives ? Nos Assemblées remet les pendules à l’heure de nos us et coutumes démocratiques. Un joyeux et passionnant spectacle participatif.

A 20h. .

9 Rue Porte du Petit Garavet Allassac 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 86 97 99 theatredelagrange@wanadoo.fr

English : L’Empreinte: Nos Assemblées (Salle culturelle Allassac)

German : L’Empreinte: Nos Assemblées (Salle culturelle Allassac)

Italiano :

Espanol : L’Empreinte: Nos Assemblées (Salle culturelle Allassac)

L’événement L’Empreinte: Nos Assemblées (Salle culturelle Allassac) Allassac a été mis à jour le 2025-11-21 par Brive Tourisme