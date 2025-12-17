L’Empreinte Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine Brive-la-Gaillarde

L’Empreinte Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine

place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2026-01-16

fin : 2026-01-16

2026-01-16

Direction Jean-François Heisser Charles Heisser, Marie-Josèphe Jude, Jean-Frédéric Neuburger

La fantaisie de Poulenc alliée à l’émotion de Schubert. Pour le dernier tour de pupitre de Jean-François Heisser, une musique symphonique en grande fête.

