L’empreinte Quatuor Zaïde (Festival de le Vézère)

Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24

fin : 2026-02-24

Date(s) :

2026-02-24

Quatuor 100 % féminin pour un hommage tout en finesse à Schubert, avec deux monuments absolus La Jeune Fille et la Mort et Rosamunde.

Charlotte Maclet, Leslie Boulin Raulet, Céline Tison et Juliette Salmona forment le très en vue Quatuor Zaïde, affirmant avec éclat leur singularité inspirante au gré d’une carrière internationale qui les conduit dans les plus prestigieuses salles du monde. Interprètes particulièrement inspirées du grand répertoire, on les retrouve également dans des récitals-spectacles tout sauf sages. Sororité et visions novatrices aiguillent leurs choix de répertoire, comme dans Invisible, album consacré à des compositrices passées à la trappe de l’histoire musicale.

A 20h. .

Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 23 25 09

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : L’empreinte Quatuor Zaïde (Festival de le Vézère)

L’événement L’empreinte Quatuor Zaïde (Festival de le Vézère) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-01-12 par Corrèze Tourisme