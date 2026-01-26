L’Empreinte Sans suite (Un air de roman) Brive-la-Gaillarde
PlaceAristide Briand Brive-la-Gaillarde Corrèze
Début : 2026-03-24
fin : 2026-03-24
2026-03-24
Sébastien Bournac Baptiste Amann Pascal Sangla compagnie Tabula Rasa
Une comédie musicale pour chanter le récit d’un homme en chute libre. Avec Baptiste Amann à l’écriture, Pascal Sangla à la partition et neuf comédien·nes-musicien·nes au plateau.
A 20h. .
PlaceAristide Briand Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 15 22
