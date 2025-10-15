L’Empreinte Stephan Eicher, seul en scène Brive-la-Gaillarde

L’Empreinte Stephan Eicher, seul en scène Brive-la-Gaillarde mercredi 15 octobre 2025.

L’Empreinte Stephan Eicher, seul en scène

PlaceAristide Briand Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2025-10-15

fin : 2025-10-16

2025-10-15 2025-10-16

Stephan Eicher François Gremaud

L’auteur compositeur interprète star, élégant et rieur, se livre en solo dans un spectacle touchant entre concert et récit de soi. Exceptionnel !

Il y a un grand décor tout en rondeurs blanches, une guitare qui s’appelle Martin, un synthé surgi des années 80. Et, pour la première fois sur une scène de théâtre, Stephan Eicher. Le troubadour suisse aux mille vies artistiques partage en toute intimité des fragments autobiographiques et des anecdotes personnelles, qu’il ponctue de chansons et de mélodies. Comme un concert entre ami·es. .

PlaceAristide Briand Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 15 22

