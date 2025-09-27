L’Empreinte: Tombouctou, un père et son fils (cirque) Brive-la-Gaillarde

L’Empreinte: Tombouctou, un père et son fils (cirque) Brive-la-Gaillarde samedi 27 septembre 2025.

L’Empreinte: Tombouctou, un père et son fils (cirque)

Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27 2025-09-28

Olivier Debelhoir Compagnie d’un ours

Conversation père-fils à douze mètres de hauteur. L’un est équilibriste, l’autre médecin à la retraite. Que va-t-il se jouer dans cette ascension intime et voyageuse ?

Pour son nouveau numéro d’équilibriste tchatcheur, Olivier Debelhoir L’ouest loin tire le fil d’une histoire familiale. Car son acolyte n’est autre que Pierre, son père. Ce fils de paysan se souvient des funambules de son enfance qui s’installaient dans son village de Mauzé-sur-le-Mignon, qui fut aussi le lieu de naissance de René Caillié, premier occidental à marcher jusqu’à… Tombouctou. Voilà donc Pierre et Olivier, très haut au-dessus de nos têtes, l’un plus à l’aise que l’autre, devisant sur leurs sensations et leurs peurs, fantasmant des voyages au fil d’une parole tendre, toute en suspension. .

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

English : L’Empreinte: Tombouctou, un père et son fils (cirque)

German : L’Empreinte: Tombouctou, un père et son fils (cirque)

Italiano :

Espanol : L’Empreinte: Tombouctou, un père et son fils (cirque)

L’événement L’Empreinte: Tombouctou, un père et son fils (cirque) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-09-02 par Brive Tourisme