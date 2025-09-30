L’Empreinte: Totem La Métairie des Arts Saint-Pantaléon-de-Larche

L’Empreinte: Totem

La Métairie des Arts 71 Place du Général Couloumy Saint-Pantaléon-de-Larche Corrèze

Début : 2025-09-30

fin : 2025-09-30

2025-09-30

Trois corps féminins s’amoncellent l’un sur l’autre, dans un totem humain tout en prouesses et légèreté

Entourées du public, sur une place ou dans une clairière, trois femmes se portent et s’agrègent pour former une sculpture symbolique, faite de chair, de mouvements, de force et d’apesanteur. Car nul besoin seulement de muscles dans cette pyramide des fils viennent soutenir le poids des corps, permettent les déséquilibres, injectent des envols inattendus. Et si la colonne humaine tremble parfois, c’est pour mieux nous rappeler la beauté fragile de nos tentatives d’édifices collectifs.

