L’Empreinte: Tremble (Place de la Mairie) Malemort

L’Empreinte: Tremble (Place de la Mairie) Malemort dimanche 5 octobre 2025.

L’Empreinte: Tremble (Place de la Mairie)

Rue Jean Jaurès Malemort Corrèze

Début : 2025-10-05

fin : 2025-10-05

2025-10-05

O.Pepel Cie La Dérive

Pister la peur, pour mieux la déjouer ! L’acrobate O Pelpel active la joie, le clown et les suspensions pour détourner les frayeurs enfantines.

Un étrange être masqué en combinaison noire intégrale arpente un agrès métallique tout tordu. Une courbe propice à tenter des figures inattendues ! La créature sans tête, un brin effrayante, s’avère petit à petit beaucoup plus clownesque que méchante. Du rose surgit de son noir habit, et puis du chant, des équilibres drolatiques et des jeux égrenés comme autant d’aventures. O Pelpel, invente un cirque hybride et farfelu qui s’adresse aux enfants, et à celles et ceux qui l’ont été un jour… il y a plus ou moins longtemps.

A 11h.

Gratuit .

Rue Jean Jaurès Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 15 22

