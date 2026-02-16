L’Empreinte: Tribune #5 Aucune histoire n’est inéluctable Pas plus celle du capitalisme et de son corrélat fasciste –, que celle du patriarcat. Brive-la-Gaillarde

L’Empreinte: Tribune #5 Aucune histoire n’est inéluctable Pas plus celle du capitalisme et de son corrélat fasciste –, que celle du patriarcat.

Avec Ludivine Bantigny et Barbara Métais-Chastanier

Si la violence patriarcale s’exerce depuis des siècles, sous la forme de guerres et de violences de basse et haute intensité sur le corps et les vies des femmes, celles-ci n’ont eu de cesse de répondre à ces dynamiques répressives, coercitives et réactionnaires, par des luttes, des résistances et des solidarités. C’est à une archéologie de la radicalité dans les luttes des femmes que Ludivine Bantigny nous invite dans son dernier ouvrage Nous ne sommes rien, soyons toutes (Seuil, 2025) pour en comprendre les stratégies, les projets, les tactiques et les modes d’organisation de façon à détruire l’ordre en place. .

