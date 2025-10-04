L’Empreinte Tsef Zon(e) (Parvis du Théâtre) Brive-la-Gaillarde

PlaceAristide Briand Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Compagnie C’hoari Nolween Ferry et Pauline Sonnic

Frappant le bitume de pas cadencés, les deux danseurs de C’hoari, compagnie iodée de danse contemporaine , ravivent les élans propres au Fest’Noz.

Deux danseurs débarquent en kilt et jean à bretelles. Martèlement de pieds en godillot, regards fiers et droits, entamant leur danse décidée d’abord sans musique. Les chorégraphes bretonnes Nolwenn Ferry et Pauline Sonnic, relient les pas traditionnels et l’inventivité de la danse contemporaine. Avec cette toute première création, hommage joueur et fiévreux au Fest-Noz, elles ont séduit le public de la France entière. Un duo éclatant de sincérité et de vitalité, qui déjoue tous les poncifs et célèbre le panache de la jeunesse !

A 11h00

Parvis du théâtre

Gratuit .

PlaceAristide Briand Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

