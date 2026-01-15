L’Empreinte Une maison de poupée

Brive-la-Gaillarde Corrèze

2026-02-27

2026-02-28

2026-02-27 2026-02-28

D’après Henrik Ibsen Yngvild Aspeli Compagnie Plexus Polaire

Une magnifique adaptation du chef-d’œuvre d’Ibsen, par Yngvild Aspeli. Quand l’art marionnettique transfigure ce grand classique de la littérature dramatique. Inoubliable et envoûtant.

Yngvild Aspeli ne s’en tiendra pas à son seul rôle de manipulatrice de marionnettes. Elle sera aussi totalement, entièrement Nora, cette héroïne féministe avant l’heure d’Henrik Ibsen, prise au piège de la société corsetée du xixe siècle, épouse et mère enfermée dans sa maison de poupée. Quelle prouesse et quelle justesse d’être la seule comédienne de chair et d’os au milieu d’une foule de personnages inanimés l’époux malade, les trois enfants, le docteur, l’amie, le maître chanteur ! Dans le décor d’un salon bourgeois, Nora voit petit à petit son destin se resserrer sur elle. .

PlaceAristide Briand Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

