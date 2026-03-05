L’Empreinte: Vacarme(s) ou Comment l’Homme marche sur la Terre Malemort
L’Empreinte: Vacarme(s) ou Comment l’Homme marche sur la Terre
Espace Jean Ferrat Malemort Corrèze
Tarif : – –
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-03
2026-04-03
L’Empreinte Scène nationale Brive-Tulle en collaboration avec la Compagnie La Joie Errante présentent un spectacle Vacarme(s) ou Comment l’Homme marche sur la Terre.
À travers le destin poignant d’un paysan à la mi-temps de sa vie, c’est toute la réalité du monde rural qui surgit au plateau, les deux pieds dans la terre. .
Espace Jean Ferrat Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
English : L’Empreinte: Vacarme(s) ou Comment l’Homme marche sur la Terre
