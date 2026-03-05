L’Empreinte: Vacarme(s) ou Comment l’Homme marche sur la Terre Malemort

L’Empreinte: Vacarme(s) ou Comment l’Homme marche sur la Terre

Espace Jean Ferrat Malemort Corrèze

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

L’Empreinte Scène nationale Brive-Tulle en collaboration avec la Compagnie La Joie Errante présentent un spectacle Vacarme(s) ou Comment l’Homme marche sur la Terre.

À travers le destin poignant d’un paysan à la mi-temps de sa vie, c’est toute la réalité du monde rural qui surgit au plateau, les deux pieds dans la terre. .

Espace Jean Ferrat Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 15 22

English : L’Empreinte: Vacarme(s) ou Comment l’Homme marche sur la Terre

