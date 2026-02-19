L’En-quête Corrézienne Edition spéciale nouveaux arrivants

Égletons Corrèze

Cet événement, co-organisé et co-animé par les deux territoires voisins, HCC et VEM, a pour objectif de faire découvrir aux participants les entreprises locales ainsi que les sites touristiques et patrimoniaux de notre belle région, tout en s’amusant.

C’est une excellente occasion pour les nouveaux arrivants de s’immerger dans la culture locale, de rencontrer d’autres habitants et de tisser des liens.

Sur inscription.

Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 31 00 67 lpair@hautecorrezecommunaute.fr

