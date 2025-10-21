Léna Aubert Quartet en concert au 38Riv Jazz Club — Festival JAZZ SUR SEINE 2025 38Riv Jazz Club Paris

Léna Aubert Quartet en concert au 38Riv Jazz Club — Festival JAZZ SUR SEINE 2025

Avec Ananda Brandão, Lola Payen, et Giampolo Missaglia, la contrebassiste Léna Aubert nous propose une formation inédite, créant un tableau musical intime et savoureux.

A travers la finesse et la sensibilité de son écriture, elle dévoile délicatement les couleurs de sa toile, soulignant par touches franches la chaleur de ses thèmes, mêlant grande maîtrise et généreuse énergie.

Un jazz contemporain, aux multiples influences, qui place la mélodie au centre des compositions.

Léna Aubert : contrebasse, compositions

Lola Payen : voix

Ananda Brandaõ : batterie

Giampaolo Missaglia : guitare

Dans le cadre du Festival JAZZ SUR SEINE 2025.

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz contemporain, compositions — Bercée par la musique depuis toujours, Léna Aubert, elle se produit maintenant au sein de diverses formations, aux esthétiques variées : jazz, musique classique, musiques grecques, musiques bretonnes et irlandaises. Passionnée d’écriture et d’arrangement, elle compose et arrange pour des formations allant du trio, aux grands ensembles tel que le Big Band.

Le lundi 20 octobre 2025

de 21h30 à 22h30

Le lundi 20 octobre 2025

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/